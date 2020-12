Martinsicuro, 37enne maltrattava la moglie: scatta il divieto di dimora in tutta la provincia di Teramo

MARTINSICURO, 24 dicembre – Divieto di dimora, in tutti i comuni della provincia di Teramo, per un 37enne di Martinsicuro. L’uomo era solito maltrattare la moglie che, dopo le tante vessazioni subite, ha trovato il coraggio per denunciare tutto ai carabinieri del posto.

La vittima ha raccontato che era costretta quotidianamente a subire ingiurie, offese e spintoni. Talvolta, per futili motivi, il marito l’afferrava per i capelli, ricoprendola di insulti. In altre occasioni l’ha afferrata per il collo, quasi a volerla strozzare. Dopo che la donna aveva manifestato l’intenzione di lasciarlo, le violenze si erano acuite. L’uomo aveva tempestato la donna di sms, per chiederle di tornare insieme e per poi ricoprirla di insulti ed offese.

I carabinieri, una volta raccolta la denuncia e ascoltati i testimoni, hanno deferito l’uomo al tribunale di Teramo per l’attivazione del “codice rosso”. Nella circostanza la Procura, riscontrati gli atti e vista l’escalation delle violenze, ha inoltrato al Gip la richiesta per l’emissione della misura cautelare personale che è stata accolta. Di conseguenza è stata emessa l’ordinanza della misura cautelare coercitiva del divieto di dimora in tutti i comuni della Provincia di Teramo, nel cui territorio l’uomo non potrà accedere per nessuna ragione.