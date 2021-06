Martinsicuro, ai domiciliari per furto maltratta la moglie: 40enne finisce in carcere

MARTINSICURO, 17 giugno – Ai domiciliari per scontare una condanna per furto aggravato, commesso nella Provincia di Foggia, avrebbe più volte maltrattato la moglie, picchiandola e apostrofandola con epiteti ingiuriosi.

Un incubo durato fino a quando la donna, stanca dei soprusi, non ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri della stazione di Martinsicuro che, dopo averne raccolto la deposizione, hanno rimesso un rapporto in Procura e informato della vicenda l’ufficio di sorveglianza di Pescara, che ha immediatamente revocato all’uomo il beneficio dei domiciliari disponendone il trasferimento in carcere.

E così l’uomo, dopo la notifica del provvedimento restrittivo, è stato portato in carcere a Vasto.