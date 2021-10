Martinsicuro, arrestato il responsabile della tentata rapina ad una donna e del ferimento della vittima

MARTINSICURO, 22 ottobre – Arrestato un uomo di 39 anni, di nazionalità marocchina, ritenuto responsabile della tentata rapina compiuta il 15 ottobre scorso, a Martinsicuro, nel corso della quale una donna era stata ferita con un temperino. L’uomo, da anni residente nella località nella costa teramana e con diversi precedenti, è stato arrestato dai carabinieri.

I fatti, come detto, risalgono alla tarda mattinata di venerdi 15 ottobre, quando una dipendente della frutteria “Golden Fruit” di Martinsicuro, come di consueto, si stava recando a piedi presso la locale banca Popolare di Bari per versare gli incassi della settimana (circa 3.000 Euro). Ad un tratto la donna, mentre percorreva a piedi via Aldo Moro, è stata bloccata da un uomo con il volto travisato da una mascherina chirurgica “anticovid” e da un berretto.

Il malintenzionato, minacciando la donna con un coltello, le ha intimato di consegnargli la borsa con il denaro. La donna si è tuttavia opposta con fermezza a tale richiesta ed è quindi scaturita una colluttazione con il rapinatore, che ha tentato invano di strapparle la borsa. Dopo alcuni secondi l’uomo, davanti alla resistenza ed alle urla della vittima, ha deciso di desistere dandosi alla fuga. Nel corso della colluttazione la donna però è stata ferita alle braccia dalla lama del coltello brandito dal rapinatore. Dopo l’arrivo sul posto di una pattuglia dei carabinieri di Martinsicuro, la vittima si è recata all’ospedale di Sant’Omero, dove ha ricevuto le cure del caso e dove gli sono state diagnosticate lesioni guaribili in 12 giorni.

I carabinieri hanno subito avviato una meticolosa attività investigativa, basata essenzialmente sull’analisi dei filmati dei numerosi sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti in zona. In particolare, attraverso tale attività, è stato possibile ricostruire le fasi della tentata rapina, il percorso effettuato dal rapinatore prima e dopo l’azione delittuosa e, soprattutto, acquisire alcuni fotogrammi che ne ritraevano con chiarezza il volto senza la mascherina. I carabinieri hanno così potuto riconoscere con certezza il responsabile. L’uomo è stato dunque tradotto in carcere, sulla base dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Teramo.