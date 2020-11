Martinsicuro, atti persecutori ai danni di una 52enne: nei guai due condomine

MARTINSICURO, 6 novembre – Una 52enne, stanca dei continui insulti gratuiti ricevuti e delle ripetute minacce subite, si è rivolta ai carabinieri di Martinsicuro per denunciare le quotidiane angherie messe in atto da due condomine. I militari hanno compiuto le indagini, ascoltando anche alcuni testimoni e le due donne ora dovranno rispondere del reato di atti persecutori.

La 52enne ha raccontato di essere stata presa di mira dalle due condomine, che non perdevano l’occasione per apostrofarla con ogni tipo di epiteto, ponendo in essere nei confronti della vittima in maniera reiterata e continua comportamenti prevaricatori, tanto da ingenerarle un forte stato d’ansia e preoccupazione per la propria incolumità. Al punto che la 52enne era arrivata a cambiare le proprie abitudini di vita quotidiana e ogni qualvolta usciva da casa o rientrava, si guardava attorno per il timore di incontrare le due condomine.