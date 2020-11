Martinsicuro, chiuso centro massaggi cinese: sanzioni per oltre 7mila euro

MARTINSICURO, 7 novembre – Chiuso dai carabinieri un centro massaggi a Martinsicuro, gestito da una cittadina cinese G. A. 46enne.

I militari, nel corso di un controllo, hanno riscontrato la violazione della mancata sottoposizione dei lavoratori alla visita medica prescritta dalla normativa anti-Covid.

Nella circostanza è stata elevata una sanzione amministrativa di € 6.000, per non aver adottato le misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico all’interno dei locali dell’esercizio pubblico in disamina, ed elevate ammende per un importo complessivo di € 1.300 circa.

Nell’occasione è stata inoltre disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale per aver impiegato alle dipendenze lavoratrici in nero.