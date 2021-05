Martinsicuro, due etti di cocaina nascosti nel corrimano della terrazza: arrestata 47enne

MARTINSICURO, 17 maggio – Una donna di 47 anni è stata attestata dalla Squadra Mobile, a Martinsicuro, dopo essere stata trovata in possesso di due etti di cocaina.

La donna, B.I, italiana con precedenti di polizia, nel corso di una perquisizione domiciliare è stata trovata in possesso di 197,5 grammi di cocaina, contenuti in cinque distinti involucri in cellophane trasparente, occultati all’interno del corrimano in ferro posto a protezione della ringhiera in cemento della terrazza annessa all’appartamento.