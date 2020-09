Martinsicuro: picchia, minaccia e insulta al ex, arrestato

MARTINSICURO, 29 settembre – Si era allontanata dal compagno violento, aveva troncato la relazione, ma lui ha continuato a perseguitarla: i Carabinieri hanno notificato a un uomo di Martinsicuro un provvedimento restrittivo in applicazione del cosiddetto codice rosso.

L’uomo, un quarantenne di Martinsicuro, ha continuato a perseguitare la donna sottoponendola a forte pressione psicologica, insultandola,minacciandola di morte. Così lei ha deciso di raccontare tutto ai Carabinieri.

In un’occasione l’uomo l’aveva aspettata sotto casa e l’aveva picchiata: in ospedale, dopo le cure, per i traumi riportati la prognosi è stata di dieci giorni.

Tutti elementi finiti al’attenzione della magistratura che ha disposto con un provvedimento di mettere il quarantenne agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.