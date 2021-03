Martinsicuro: rubava deodoranti per scambiarli con droga, denunciata

MARTINSICURO, 29 marzo – Aveva rubato una settantina di deodoranti personali dallo scaffale di un supermercato e li utilizzava come merce di scambio per acquistare droga.

Il furto è stato denunciato dalla proprietaria dl negozio e i Carabinieri, anche con l’aiuto delle riprese del sistema di videosorveglianza, hanno riconosciuto una donna, M. S. 30enne, denunciata per furto aggravato.

Denunciato anche il convivente, che l’accompagnava, A.A. di 26 anni, per non aver osservato il foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti.