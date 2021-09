Martinsicuro, sciopero di otto ore alla Morgan Carbon

MARTINSICURO, 30 settembre – Sciopero di otto ore, domani, alle Morgan Carbon di Martinsicuro, dove i lavoratori saranno in picchetto davanti ai cancelli dalle 5 alle 16 per protestare contro il no dell’azienda alle richieste dei lavoratori.

A proclamare lo sciopero la Rsu aziendale che chiede la stabilizzazione dei contratti di termine, il rispetto del turn over con nuove assunzioni a partire da quelle degli ex lavoratori in somministrazione e il rimborso del costo dei tamponi per ottenere il green pass da parte dei lavoratori “poiché dispositivo di prevenzione sui luoghi di lavoro”.