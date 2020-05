Martinsicuro, si allontana da casa mentre è agli arresti domiciliari: in carcere 30enne albanese

MARTINSICURO, 21 maggio – Un 30enne albanese, che durante i controlli non è stato trovato in casa, a Martinsicuro, dove si trovava agli arresti domiciliari per spaccio di droga, è stato successivamente rintracciato presso la sua abitazione e condotto in carcere.

Sono stati i carabinieri di Martiniscuro, che non lo hanno trovato in casa, a segnalare l’accaduto all’autorità giudiziaria, che ha immediatamente emesso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere. Il 30enne, A.E., ha dunque pagato caro l’arbitraria decisione di concedersi qualche ora di libertà. Una volta rientrato nella propria abitazione è stato prelevato e condotto nel carcere di Teramo.