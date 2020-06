Martinsicuro, tir a fuoco sulla A/14. Chiuso il tratto tra le uscite di San Benedetto e Val Vibrata

MARTINSICURO, 9 giugno – Stamattina, poco prima delle 11:30, un autoarticolato ha preso fuoco lungo la carreggiata sud della A/14 all’altezza del comune di Martinsicuro. L’autista, accortosi delle fiamme, ha fermato il mezzo sulla corsia d’emergenza per poi scendere dall’abitacolo e chiamare i soccorsi.

Sul posto sono così arrivate una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Nereto, intervenuta con un’autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio, una squadra del distaccamento di San Benedetto del Tronto, con un’autobotte, un’autopompa e un mezzo per il trasporto di liquido schiumogeno e una squadra del comando di Teramo con un’altra autobotte. Per spegnere il violento incendio i vigili hanno utilizzato degli idranti per la produzione di schiuma, con cui è stato coperto tutto il materiale bruciato in moda da soffocare le fiamme.

Per garantire la sicurezza di automobilisti e soccorritori si è resa necessaria anche la chiusura del tratto autostradale interessato. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche la polizia autostradale e i tecnici dell’Arta, che hanno effettuato tutte le relative analisi volte a rilevare eventuali situazioni di inquinamento ambientale.