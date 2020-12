Martinsicuro, trovato bottino del furto ad uno chalet in casa di un 45enne ai domiciliari per droga

MARTINSICURO, 4 dicembre – Trovata all’interno dell’abitazione di un uomo di 45 anni, agli arresti domiciliari a Martinsicuro per spaccio di droga, parte della refurtiva che è frutto di un colpo messo a segno a novembre ai danni di uno stabilimento balneare del posto.

I carabinieri, nell’ambito delle indagini sul furto allo chalet di Martinisicuro e su altri colpi, hanno focalizzato l’attenzione sul 45enne di origini tunisione, che si trova agli arresti domiciliari. Nel corso del blitz scattato presso l’abitazione dell’uomo, i militari hanno trovato riscontri alle proprie ipotesi investigative. Infatti, nel corso della perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti 3 televisori, di cui uno 65 pollici, un mixer-stereo hi-fi, una bicicletta e piccoli elettrodomestici professionali, tra i quali un frullatore e uno spremiagrumi, proventi del furto ai danni dello stabilimento balneare che in questo periodo è chiuso per la stagione invernale. L’ammontare della refurtiva, pari a circa 2.500 euro, è stato riconsegnato al legittimo proprietario. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri per verificare se nell’abitazione sia transitata altra refurtiva frutto di colpi messi a segno sulla costa.