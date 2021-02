Micro imprenditoria e digitale: al via la campagna Diventa chi vuoi di GoDaddy

PESCARA, 19 febbraio – Il digitale come opportunità di formazione e strategia per superare la crisi e raggiungere nuovi traguardi, questo è il messaggio destinato ai piccoli imprenditori del nuovo claim di GoDaddy “Diventa chi vuoi”. Soprattutto in una situazione difficile come quella odierna, infatti, gli strumenti digitali possono rivelarsi fondamentali per trasformare i propri sogni e obiettivi di business in realtà: dalla creazione di siti web ai servizi per ottimizzare il marketing e massimizzare la sicurezza web, sono molti i tool e le soluzioni per rispondere alle sfide del 2021.

Per questo motivo GoDaddy ha ideato una nuova strategia per continuare a supportare i piccoli imprenditori italiani, così da fornire sia gli strumenti ideali per potenziare il proprio business digitale, che una serie di consigli per diventare esperti del settore digital. La GoDaddy School of Digital, nata nel 2020 e pronta a ripartire con una nuova veste nel 2021, ha l’obiettivo di proporre una formazione totalmente gratuita per gli imprenditori italiani: grazie alla collaborazione con esperti del settore digital, vengono fornite nozioni fondamentali per far crescere il proprio business sul web. Le aziende infatti non hanno bisogno solo di strumenti informatici, ma anche di adeguata formazione per usarli al meglio e ottimizzare i propri processi. Parallelamente prosegue anche la rubrica Punti di vista, che propone contributi e approfondimenti realizzati da alcuni tra i migliori professionisti di digital marketing, retail, personal branding e altro ancora.

Gestire un’attività imprenditoriale pone di fronte a ostacoli e sfide continue e spesso c’è bisogno di slancio e motivazione per fare sempre meglio e raggiungere nuovi successi. I GoDaddy Talks e le GoDaddy Stories sono l’occasione perfetta per lasciarsi ispirare da casi di successo e dalle esperienze di imprenditori italiani che, unendo determinazione e strumenti digital, hanno raggiunto obiettivi ambiziosi superando quegli ostacoli e cogliendo in quelle sfide preziose opportunità di crescita.

L’obiettivo della campagna Diventa chi vuoi, raccontata anche tramite uno spot di lancio, emerge dalle parole di Gianluca Stamerra, Regional Director di GoDaddy per l’Italia, la Francia e la Spagna: “Il nostro obiettivo è quello di sostenere i micro imprenditori italiani ad andare avanti in un momento di grande difficoltà, aiutandoli a reinventare la loro identità attraverso gli strumenti digitali e portando i loro business online. Grazie a questa nuova campagna vogliamo far capire loro che, oggi più che mai, i tool digitali possono fare la differenza, aiutandoli a diventare chi vogliono essere e a raggiungere il loro pieno potenziale. Per riuscire in questo compito mostreremo esempi e storie di imprenditori italiani resilienti che, digitalizzando il loro modello di business grazie agli strumenti e alle persone di GoDaddy, ce l’hanno fatta nonostante il periodo difficile”.