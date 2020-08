Minaccia il suicidio dal viadotto Cerrano, chiuso tratto dell’A14: soccorsi in azione e code /FOTO

SILVI, 1 agosto – Chiuso il tratto abruzzese dell’autostrada A14 compreso tra i caselli di Pescara Nord e Atri Pineto, in direzione Nord, a causa di un tentato suicidio: una persona minaccia di lanciarsi nel vuoto dal viadotto Cerrano, alto circa 90 metri. Sul posto ci sono la Polizia autostradale, il 118 – con due ambulanze, tra cui quella della Croce Rossa Italiana di Pescara – i vigili del fuoco e il personale di Autostrade. In seguito alla chiusura del tratto si sono create code di almeno tre chilometri. Aspi consiglia, a chi viaggia verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria a Pescara Nord, di percorrere la strada statale 16 verso Atri Pineto, dove rientrare in autostrada.

AGGIORNAMENTO: GIOVANE TRATTO IN SALVO, RIAPRE L’AUTOSTRADA

AGGIORNAMENTO 11.00 – Le code sono arrivate a cinque chilometri. La persona che minaccia il suicidio è un uomo. Secondo le prime informazioni avrebbe parcheggiato l’automobile a bordo carreggiata ed avrebbe raggiunto a piedi il centro del viadotto. Soccorritori in azione sia sul Cerrano, in autostrada, sia al di sotto della struttura.

AGGIORNAMENTO 12.00 – La chiusura è stata estesa al tratto compreso tra Pescara Ovest e Atri Pineto: le code all’altezza di Pescara Nord, precedente uscita obbligatoria, hanno superato i sette chilometri. L’estensione della chiusura temporanea comporta che il traffico venga fatto uscire obbligatoriamente a Pescara Ovest. In tilt, nella zona, anche la viabilità ordinaria. Intanto prosegue l’intervento di soccorso: il personale sanitario sta cercando di far desistere la persona che minaccia di lanciarsi nel vuoto dal viadotto. Si tratta di un giovane. Sul posto ci sono il 118, con l’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Pescara e la medicalizzata di Atri, i vigili del fuoco, la polizia autostradale e il personale di Autostrade. I soccorritori sono sia sul viadotto sia al di sotto del ponte, dove i vigili del fuoco hanno montato il gonfiabile.