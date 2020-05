Molestie e minacce alla ex: scatta il divieto di avvicinamento per un teramano

TERAMO, 24 maggio – In preda a una morbosa gelosia e incapace di rassegnarsi alla fine della loro relazione da febbraio aveva iniziato a perseguitare la ex con reiterate molestie e minacce. Fino a quando la donna non si è decisa a denunciare tutto alla polizia. E così per un teramano è scattato il divieto di avvicinamento alla ex e ai luoghi da lei frequentati, oltre al divieto di contattarla anche tramite telefono. A notificargli l’ordinanza, emessa dal gip, gli uomini della squadra mobile della questura di Teramo.

Diversi gli episodi di molestie accertati dagli agenti nel corso delle indagini: il più grave quello del primo maggio quando l’uomo si è recato presso l’abitazione della donna e di fronte al suo diniego a farlo entrare ha scavalcato il cancello e il balcone per poi forzare una tapparella e colpire con violenti pugni la finestra dell’appartamento cercando anche di forzarne la serratura, non riuscendo nell’intento solo grazie all’intervento della sorella della vittima che ha chiamato la polizia.