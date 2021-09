Montesilvano, arrestate due donne sospettate di furto. Una è minorenne

MONTESILVANO, 3 settembre – La polizia locale ha identificato e arrestato, a Montesilvano, due donne serbe di 34 e 16 anni, sospettate di avere compiuto un furto in un appartamento in via Bocca di Valle. Una di loro è minorenne e al momento del fermo era in possesso di un giravite di trenta centimetri e di una chiave inglese.

Gli agenti, in collaborazione con i carabinieri, hanno identificato le due donne che erano ricercate dalla polizia: la minore è stata riaccompagnata in nottata nel carcere di Roma e l’altra è stata ricondotta nella sua abitazione romana, agli arresti domiciliari, poiché deve scontare una pena di 12 anni per reati contro il patrimonio.

Sulla base di quanto riferito dal comandante della polizia locale, Nicolino Casale, ieri mattina, alle ore 11.45, una pattuglia è stata avvicinata da un cittadino che ha denunciato un furto in un appartamento di via Bocca di Valle, segnalando come principali sospettate due donne, una più robusta e un’altra esile.

La pattuglia ha quindi invertito il senso di marcia e avvicinato le due donne per chiedere i documenti: le due donne, per tutta risposta, hanno infierito con parolacce dandosi alla fuga, una in direzione nord e l’altra verso il mare. Gli agenti, scesi dalle moto, hanno rincorso le due donne, fermando la più giovane sul lungomare nelle vicinanze del mercatino ittico.

L’altra donna si e’ invece diretta verso viale Abruzzo e dopo avere saltato un recinto è stata intercettata nel giardino Norma Cossetto, di fronte allo stabilimento Bagni Luca, dove ad attenderla c’era un camper. La donna, che prima era salita sul mezzo, è scesa per dirigersi verso il mare, togliendosi i vestiti, ma l’agente ha prontamente bloccato il traffico, in entrambe le direzioni, per evitare che il camper uscisse dall’area e ha rincorso la 34enne per fermarla poco dopo all’altezza di viale Europa.

Le donne identificate sono risultate di nazionalità serba e la minore, di 16 anni, ha dichiarato di averne 13, per evitare l’arresto. La donna adulta era evasa dagli arresti domiciliari e deve scontare 12 anni di carcere per reati contro il patrimonio. Sulla minore invece è in corso un mandato di cattura e dopo essere fuggita da una casa famiglia il 28 dicembre 2020, il giudice il 24 gennaio 2021 ha disposto l’arresto nel carcere minorile di Roma.