Montesilvano, auto investe intera famiglia: bimbo di 5 anni e i genitori finiscono in ospedale

MONTESILVANO, 27 dicembre – Un’automobile investe un’intera famiglia, composta da padre, madre e figlio di cinque anni. E’ successo in tarda mattinata a Montesilvano, in corso Umberto, all’incrocio con viale Abruzzo, mentre i tre stavano attraversando la strada.

Sul posto è intervenuto con due ambulanze il 118, che ha trasportato i pedoni in ospedale. Madre, padre e figlio, residenti a Seveso, in provincia di Monza, sono ora in pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso.

Dei rilievi si stanno occupando gli agenti della Polizia municipale.