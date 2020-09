Montesilvano, auto investe pedone sulle strisce: grave donna di 41 anni

MONTESILVANO, 25 settembre – Una 41enne di origini ucraine residente a Montesilvano è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Pescara per le lesioni riportate mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, in via Chiarini, nei pressi dell’intersezione con via Manara, nella città adriatica.

La donna si stava muovendo in direzione Sud-Nord sull’attraversamento pedonale, quando è stata travolta da una Fiat Punto condotta da un uomo di 76 anni che viaggiava in direzione Ovest-Est. Violentissimo l’impatto, tanto che la 41enne è stata sbalzata di una decina di metri.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasportato la donna in ospedale: ora è ricoverata in Neurochirurgia in prognosi riservata. Rilievi e accertamenti a cura della Polizia locale, diretta dal comandante Nicolino Casale.