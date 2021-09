Montesilvano, azzannata dal cane di un amico della madre: 15enne ricoverata in ospedale

MONTESILVANO, 17 settembre – Una 15enne di Pescara è ricoverata in ospedale per le lesioni riportate dopo essere stata azzannata da un cane. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio a Montesilvano. La ragazzina era con la madre a casa di un collega della donna e stava giocando in giardino con il rottweiler dell’uomo, tenuto al guinzaglio dal proprietario, quando improvvisamente l’animale l’ha morsa alla gamba.

Soccorsa dal 118, la giovane è stata trasportata in ospedale. Ha riportato una estesa ferita al polpaccio destro ed è stata ricoverata nel reparto di Chirurgia pediatrica, con prognosi di 20 giorni.

La Asl ha ritenuto di lasciare il cane ai proprietari, prescrivendo dieci giorni di osservazione. Sul posto, per gli accertamenti del caso, è intervenuta la Polizia locale di Montesilvano, agli ordini del comandante Nicolino Casale.