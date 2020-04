Montesilvano, bomba carta danneggia due auto: una è di un carabiniere. Indagini in corso

MONTESILVANO, 24 aprile – Una bomba carta è esplosa nella notte in un parcheggio di Montesilvano, in via D’Agnese, danneggiando due automobili. Molto violenta la deflagrazione, che è stata udita in gran parte della città. Tra i veicoli coinvolti c’è l’auto di un carabiniere, ma non e’ chiaro se l’obiettivo fosse proprio il suo mezzo. Sul posto, lanciato l’allarme, sono interventi i militari dell’Arma della locale Compagnia, che si sono occupati dei rilievi e sono ora impegnati nelle indagini. Sembra che il finestrino di una delle due auto sia stato infranto con un martello, poi ritrovato a terra, probabilmente con l’obiettivo di incendiare il veicolo.