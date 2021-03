Montesilvano, circolo privato in piena attività nonostante le norme anti-Covid: 8 sanzioni e locale chiuso

MONTESILVANO, 6 marzo – Otto persone sono state sanzionate dopo essere state sorprese, in un circolo privato di Montesilvano, in barba alla normativa anti-Covid. Contestualmente è stata disposta la chiusura del locale per cinque giorni.

Le otto persone erano tranquillamente sedute ai tavoli da gioco, nonostante i divieti e le restrizioni previste dalle normative anti-covid. Tra i giocatori, tutti abbastanza anziani, anche un novantunenne. I poliziotti hanno accertato che, oltre ai tavoli sui quali si stava giocando a carte, erano presenti anche gli iscritti alla federazione di biliardo che, nonostante abbiano la possibilità di “allenarsi”, dovrebbero rispettare l’accesso alla sala seguendo uno specifico calendario e degli orari scaglionati.

Sono state identificate, complessivamente, 27 persone: i sei giocatori di carte ed altri due clienti che stavano utilizzando i computer messi a disposizione dal circolo privato, sono stati sanzionati con 400 euro di multa, per la violazione delle disposizioni governative. Al presidente del circolo privato, oltre alla sanzione per l’inosservanza delle misure anti contagio, è stata anche contestata la mancata sospensione dell’attività di sala giochi così come previsto dal decreto legge n. 19 del 2020 con la conseguente chiusura del locale per cinque giorni.