Montesilvano, entrano in un appartamento per rubare ma vengono sorpresi dai proprietari

MONTESILVANO, 8 agosto – Entrano in un’abitazione per rubare ma vengono sorpresi dai proprietari, allertati da un parente. E una volta scoperti aggrediscono l’intera famiglia prima di darsi alla fuga, spaventati da un colpo di fucile sparato in aria da un familiare delle vittime.

È quanto accaduto ieri sera, intorno alle 23, in via Chiarini a Montesilvano.

I due malviventi, approfittando dell’assenza dei proprietari che si trovavano a cena da un parente, si erano introdotti nell’abitazione di proprietà di un 65enne per rubare. Ma sono stati notati dal fratello del proprietario, che l’ha immediatamente allertato.

E così il 65enne è tornato a casa con la famiglia, sorprendendo i due ladri intenti a rovistare nelle stanze.

A quel punto è nata una colluttazione con i due malviventi che dopo aver spruzzato dello spray al peperoncino contro il proprietario dell’appartamento e i suoi familiari hanno colpito il 65enne.

Ad evitare il peggio l’intervento del fratello del proprietario, che abita nelle vicinanze, che dopo aver imbracciato un fucile, regolarmente denunciato, ha esploso un colpo un aria facendo scappare i ladri.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per individuare i due malviventi.