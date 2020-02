Montesilvano, eseguita autopsia sul corpo di Vincenzo: domani funerali nel giorno del compleanno

MONTESILVANO, 18 febbraio – E’ stata un’aritmia cardiaca maligna a provocare la morte di Vincenzo Palumbo, il 37enne di Montesilvano stroncato da un malore, nella notte tra domenica e lunedì, mentre era in casa con la moglie incinta e con la figlioletta. E’ quanto emerso dall’autopsia eseguita oggi nella Medicina legale dell’ospedale di Pescara.

L’esame autoptico, disposto dalla Asl come da prassi in caso di morti improvvise, è stato eseguito dallo staff del medico legale Ildo Polidoro. Nel corso dell’autopsia sono stati prelevati campioni per i successivi esami istologici, i cui risultati arriveranno entro 60 giorni. Accertamenti che serviranno anche a capire se all’origine del decesso vi sia una patologia preesistente o un problema congenito.

Il giovane, residente in via Vestina, dove si è consumata la tragedia, era molto conosciuto, anche per via del suo lavoro all’ottica Di Pietro, nel punto vendita del centro commerciale Pescara Nord di Città Sant’Angelo.

Sotto shock tutti quelli che lo conoscevano. I funerali verranno celebrati domani, mercoledì 19 febbraio – giorno in cui Vincenzo avrebbe compiuto 38 anni – nella chiesa di San Raffaele Arcangelo a Montesilvano.