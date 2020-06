Montesilvano, il figlio accoltella la madre: donna di 64 anni finisce in ospedale

MONTESILVANO, 19 giugno – Una donna di 64 anni è finita in ospedale, a Pescara, dopo essere stata accoltellata dal figlio 44enne. L’episodio è avvenuto stamani in un’abitazione di Montesilvano, in via Lazio. E’ stata la stessa donna a lanciare l’allarme al 118. Ha riportato ferite da taglio alla schiena e in queste ore viene sottoposta ad intervento chirurgico; la prognosi è di 30 giorni. Il 44enne, stando ad una prima ricostruzione, l’avrebbe colpita in casa con un coltello da cucina. Anche l’uomo, che secondo le prime informazioni avrebbe dei problemi di natura psichiatrica, è stato trasportato in ospedale per accertamenti e per un consulto specialistico. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.