Montesilvano, in due rapinano il supermercato: i dipendenti ne fanno arrestare uno

MONTESILVANO, 8 maggio – In due, incappucciati e armati di pistola e coltello, rapinano un supermercato. Dopo la fuga, vengono inseguiti dai dipendenti, che consentono ai carabinieri di bloccare uno dei due malviventi. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio al supermercato Todis di via Nilo, a Montesilvano. L’arrestato è un 18enne di Pescara che non ha precedenti di polizia. Recuperata una minima parte del bottino, che secondo le prime stime ammonta a 3.500 euro.

I due, una volta dentro, hanno minacciato i cassieri con le armi e si sono fatti consegnare gli incassi. Poi sono fuggiti a piedi. Sono stati inseguiti dai dipendenti dell’attività e, nonostante un rapido cambio di abiti, non sono stati persi di vista dagli impiegati. Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano, i quali, grazie alle indicazioni del personale del supermercato, sono riusciti a fermare il 18enne, al momento in caserma per le formalità di rito.