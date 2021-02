Montesilvano, incastrato da impronte e calligrafia: arrestato rapinatore seriale

MONTESILVANO, 5 febbraio – Accusato di aver messo a segno due rapine e di averne tentate altre due, nel giro di una decina di giorni, in attività commerciali di Montesilvano, è stato arrestato dai Carabinieri della locale Compagnia in esecuzione di un’ordinanza cautelare. Nei guai è finito un uomo di 42 anni. Il rapinatore seriale è stato incastrato grazie alle impronte digitali trovate sul flacone di un deodorante.

In particolare, il 27 settembre scorso l’uomo avrebbe rapinato il negozio Tigotà e poi avrebbe tentato un altro colpo alla farmacia Trisi. Il 6 ottobre, invece, avrebbe rapinato il negozio “Opera prima” e tentato un colpo alla farmacia Russo. In tre casi l’uomo ha minacciato il personale delle attività con una pistola, in un caso con un coltello. In un episodio aveva consegnato un biglietto di minacce alla farmacista intimandole di consegnare l’incasso.

Proprio sul biglietto è stata effettuata una consulenza grafologica che ha permesso di individuare ulteriori elementi di colpevolezza.