Montesilvano, incidente tra un’auto e una moto: grave 66enne

MONTESILVANO, 4 novembre – Un uomo di 66 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Pescara in seguito ad un incidente stradale tra un’automobile e una moto avvenuto in tarda mattinata a Montesilvano, all’incrocio tra via Inghilterra e corso Strasburgo.

Secondo una prima ricostruzione, il 66enne, in sella alla sua moto, si spostava lungo via Inghilterra presumibilmente in direzione Sud-Nord, quando si è scontrato con una Volkswagen Up guidata da un uomo di 82 anni che procedeva su corso Strasburgo in direzione monti-mare.

Soccorso, l’uomo è stato trasportato in ospedale e sottoposto ad intervento chirurgico. E’ ricoverato nel reparto di Neurochirurgia in prognosi riservata.

Rilievi e accertamenti a cura della Polizia municipale, diretta dal comandante Nicolino Casale.