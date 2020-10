Montesilvano, investita da un’auto sulle strisce pedonali: donna gravissima

MONTESILVANO, 9 ottobre – Una 43enne di Montesilvano è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo essere stata investita da un’automobile, in via Aldo Moro, nei pressi del centro commerciale ‘Porto Allegro’.

La 43enne stava attraversando sulle strisce pedonali in direzione Nord-Sud, quando è stata travolta da una Alfa Romeo 147 guidata da un 21enne di Loreto Aprutino, che viaggiava in direzione mare-monti.

Soccorsa dal 118, la 43enne è stata trasportata in condizioni gravissime in ospedale. E’ stata ricoverata nel reparto di Rianimazione; la prognosi è riservata.

Rilievi e accertamenti a cura della Polizia municipale di Montesilvano, diretta dal comandante Nicolino Casale.