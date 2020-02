Montesilvano, lite per viabilità si trasforma in scazzottata: spunta anche un coltello. Ferito giovane

MONTESILVANO, 1 febbraio – Una lite per questioni di viabilità, conseguente ad un lieve investimento stradale, si trasforma in una scazzottata tra due automobilisti. E’ quanto accaduto nel pomeriggio a Montesilvano, in via Vestina, non distante dal bingo Orione. Uno dei due, un 32enne residente a Roseto degli Abruzzi, è finito in ospedale in condizioni non gravi. Nel corso della lite è spuntato fuori anche un coltello, che è stato conficcato dal pedone nell’automobile.

Sul posto sono intervenuti il 118, che ha trasportato il ferito in ospedale, e i Carabinieri, che si sono occupati degli accertamenti e hanno identificato i due automobilisti.