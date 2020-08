Montesilvano, malore mentre va in moto: muore 69enne

MONTESILVANO, 19 agosto – Un 69enne di Montesilvano è morto in tarda mattinata a causa di un malore che lo ha colpito mentre era in moto. L’uomo, mentre percorreva via D’Antona, si è sentito male, ha accostato e si è accasciato a terra. E’ stato soccorso prima da un operatore sanitario che transitava in zona, poi dal 118, intervenuto con due ambulanze, tra cui la medicalizzata. Inutili i tentativi di rianimarlo, anche con il defibrillatore. Intervenuti, per accertamenti, anche gli agenti della Polizia locale.