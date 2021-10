Montesilvano, operaio 27enne travolto da bitume incandescente: trasferito in Centro grandi ustionati

PESCARA, 19 ottobre – Un operaio di 27 anni è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto in tarda mattinata a Montesilvano, in via Saline. Il giovane era impegnato nell’azienda per cui lavora, che si occupa di materiali edili, quando è stato raggiunto da bitume incandescente durante le operazioni di scaricamento di un’autocisterna. Ha riportato ustioni sul 20 per cento del corpo ed è stato trasferito al Centro grandi ustionati di Cesena.

Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuto il 118, anche con l’elicottero. Il 27enne è stato trasportato in ambulanza in pronto soccorso. Ha riportato ustioni al volto e alla parte superiore del corpo. Capita la gravità della situazione, è stato organizzato il trasferimento a Cesena, eseguito con l’elicottero del 118.

Per gli accertamenti sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano, oltre al personale della Asl.