Montesilvano, petardo inesploso gli scoppia in mano: ragazzino finisce in ospedale

MONTESILVANO, 2 gennaio – Trova a terra un petardo inesploso, lo raccoglie e gli scoppia in mano: è quanto accaduto ieri a Montesilvano ad un ragazzino di 13 anni. Una volta in ospedale, gli sono stati diagnosticati un trauma alla mano e un trauma uditivo ed è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.

L’episodio è avvenuto in via Rimini. A raccontare ai medici l’accaduto è stata la madre del ragazzino, che ieri pomeriggio ha accompagnato il figlio in pronto soccorso. Della vicenda sono stati informati i Carabinieri, per tutti gli accertamenti del caso.