Montesilvano, prima la spaccata poi il rocambolesco inseguimento: due arresti

PESCARA, 6 ottobre – Rubano un’automobile, commettono un furto con spaccata e, scoperti, danno vita ad un rocambolesco inseguimento a folle velocità, con strade percorse contromano e con tanto di speronamento all’auto delle forze dell’ordine. Alla fine vengono fermati ed arrestati da Carabinieri e Polizia. Protagonisti dell’episodio, avvenuto nella notte tra Pescara e Montesilvano (Pescara), sono un 39enne e una 31enne del capoluogo adriatico, accusati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Poco prima delle 5 il 113 ha ricevuto la segnalazione relativa al furto di una Lancia Y nella zona Sud di Pescara. Immediate sono scattate le ricerche da parte della squadra Volante della Questura. Poco dopo al 112 è stato segnalato un furto con spaccata commesso a Montesilvano, in via Vestina, ai danni di un bar di un’area di servizio.

Diramata la segnalazione, una volante si è posizionata all’uscita di ‘Pescara Colli’ della variante alla strada statale 16, dove è stata individuata la Y con due persone a bordo. Il conducente, alla vista della polizia, ha imboccato la circonvallazione in direzione Montesilvano. Ne è scaturito un inseguimento, con i malviventi che, ad una velocità costante di oltre 120 chilometri orari, hanno percorso la variante contromano nei tratti interessati dai cantieri.

All’uscita del cimitero di Montesilvano c’erano i Carabinieri della locale Compagnia e l’inseguimento è proseguito su via Vestina. Quando una volante si è posizionata in modo da ostacolare il passaggio della Y, i malviventi hanno forzato il blocco urtando l’auto della polizia.

Poco dopo le forze dell’ordine sono riuscite a fermare i due, che hanno cercato di opporre resistenza. Alla fine sono stati bloccati ed arrestati. Ora sono in carcere. Due poliziotti, lievemente feriti, dopo l’intervento del 118, sono stati medicati in ospedale e dimessi con prognosi di pochi giorni. Dalle immagini della videosorveglianza è stato accertato che l’auto rubata è stata usata come ariete per commettere il furto. A bordo del mezzo, inoltre, è stata recuperata la refurtiva.