Montesilvano, sequestrarono agente immobiliare: 2 arresti per estorsione e usura

MONTESILVANO, 29 maggio – Due persone sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Montesilvano in esecuzione di altrettante ordinanze di applicazione di misure cautelari per usura, estorsione e sequestro di persona. I due, a fronte di un prestito di 15mila euro, avevano preteso da un agente immobiliare del posto la restituzione di 50mila euro.

I fatti risalgono al periodo 2018-2020. In un’occasione l’agente immobiliare, che aveva chiesto il prestito sia per questioni personali che per motivi professionali, era stato trasportato a forza e trattenuto a bordo di un’automobile dai due, per poi essere liberato.

Nei confronti di uno degli usurai è stata disposta la custodia in carcere, mentre l’altro è stato sottoposto all’obbligo di dimora e all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.