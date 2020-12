Montesilvano, serra di marijuana in casa e cocaina pronta per lo spaccio: arrestato 21enne del posto

MONTESILVANO, 5 dicembre – Un giovane di 21 anni, incensurato, è stato arrestato dopo che in casa sua sono state trovate una serra di marijuana e alcune dosi di cocaina pronte per lo spaccio.

L’arrestato, A.F, residente in città, aveva allestito, nella casa dove viveva con la compagna ed i figli, una piccola serra per la coltivazione di marijuana. Gli agenti della sezione “antidroga”, dopo essere riusciti, con un escamotage, ad entrare nell’appartamento dove ritenevano che A.F. ricevesse la clientela costituita da consumatori di droga, si sono imbattuti in una stanza completamente dedicata alla coltivazione dello stupefacente, sapientemente allestita con una tenda idroponica, con un sistema di illuminazione artificiale, areazione meccanica e rilevatore di temperatura, dove erano sistemate 9 piante di marijuana, in vaso, in piena infiorescenza.

A quel punto i poliziotti hanno proceduto ad una accurata perquisizione dei locali, rinvenendo e sequestrando tredici ovuli termosaldati, contenenti cocaina per un peso di circa 11 grammi e due buste in nylon contenenti infiorescenze di marijuana per un peso di poco superiore al chilo. Sono stati inoltre ritrovati bilancini per la pesatura della droga ed altro materiale utile al confezionamento. A.F. è stato dunque arrestato nella flagranza del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze psicotrope e posto ai domiciliari in attesa del giudizio di convalida.