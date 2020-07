Montesilvano, tragedia in mare: donna si sente male e muore

MONTESILVANO, 30 luglio – Tragedia in mare a Montesilvano. Una donna pescarese di 80 anni stava passeggiando sulla spiaggia libera quando, a causa di un malore, probabilmente dovuto anche al grande caldo, si è accasciata in acqua. A lanciare l’allarme è stato il proprietario dello stabilimento ‘Rosa dei Venti’. Sul posto è intervenuto il 118 che ha soccorso l’anziana e l’ha caricata a bordo dell’ambulanza medicalizzata per trasportarla in ospedale. Per l’80enne, però, non c’è stato nulla da fare.