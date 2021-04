Montesilvano: un chilo di droga in casa, arrestato

PESCARA, 23 aprile – Tradito da uno spinello nascosto sotto il sedile dell’auto. Un ventinovenne di Montesilvano è stato arrestato dalla Guardia di Finanza al termine di un controllo.

Era stato fermato lungo la nazionale Adriatica Nord e, dopo il ritrovamento della piccola quantità di droga aveva dato segni di nervosismo.

Così in militari hanno deciso di perquisire anche l’abitazione.

In soggiorno hanno trovato nel soggiorno una busta contente marijuana e – all’interno di un mobile – hashish e un telo, normalmente utilizzato come serra per la coltivazione della marijuana.

Ulteriore hashish è stato rinvenuto in una delle camere da letto mentre nell’altra c’era una borsa contenente grosse buste di marijuana nonché una bilancia di precisione, una lampada e un filtro ai carboni attivi per l’aereazione.

Complessivamente sono stati sequestrati 1,2 chili di marijuana e 21 grammi circa di hashish.

Il ventinovenne è agli arresti domiciliari.