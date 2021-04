Montesilvano, un incendio distrugge lo stabilimento balneare ‘Tortuga’: si indaga sulle cause /FOTO

MONTESILVANO, 15 aprile – Un incendio di vaste proporzioni ha distrutto lo storico stabilimento balneare ‘Tortuga’ di Montesilvano, al confine con Pescara. Le fiamme sono divampate attorno alle 5.30 ed hanno rapidamente coinvolto l’intero edificio. Non è chiaro al momento se il rogo sia partito all’interno o all’esterno della struttura che, secondo le prime informazioni, avrebbe iniziato a bruciare nella parte che affaccia sulla spiaggia.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pescara con numerosi mezzi e una quindicina di uomini. L’incendio è stato domato e sono in corso le attività di bonifica. Intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia. Delle indagini si occupano i militari dell’Arma della Compagnia di Montesilvano. Non si conoscono al momento le cause all’origine del rogo.