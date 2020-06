Montesilvano, uomo trovato morto in mare: è un 71enne del posto

MONTESILVANO, 18 giugno – Tragedia stamani a Montesilvano, dove un uomo di circa 70 anni è stato trovato morto in mare, all’altezza dello stabilimento balneare ‘La Bussola’. Stando ai primi accertamenti, il decesso dell’uomo sarebbe dovuto a un malore che lo ha colpito in acqua.

E’ stato un bagnante a notare il corpo in mare e a lanciare l’allarme. Portato a riva dal bagnino e soccorso, per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti il 118 con l’ambulanza medicalizzata di Montesilvano e la Guardia Costiera di Pescara. È in corso l’identificazione, ma al momento non si è ancora riusciti a capire di chi si tratti.

AGGIORNAMENTO – La vittima è un uomo di 71 anni residente a Montesilvano. Era in spiaggia un paio di stabilimenti dopo ‘La Bussola’, quando ha deciso di andare a fare un bagno. Probabilmente mentre nuotava ha avuto un malore ed è morto. Il corpo è stato trovato supino a circa 50/60 metri dalla riva da un bagnante che ha avvisato il bagnino. La salma è stata trasportata all’obitorio di Pescara per l’ispezione cadaverica, che sarà eseguita domani mattina.