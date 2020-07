Montesilvano, va in arresto cardiaco mentre cammina per strada: salvato dal 118

MONTESILVANO, 3 luglio – Accusa un malore, si accascia a terra e va in arresto cardiaco mentre cammina per strada con la moglie, ma viene salvato dal personale del 118. Protagonista dell’episodio, avvenuto nel pomeriggio a Montesilvano, in corso Umberto, nei pressi dell’incrocio con via Marinelli, è un 56enne residente in città. L’uomo è ora ricoverato in ospedale in Rianimazione.

Proprio quando il 56enne si è accasciato a terra era di passaggio un’ambulanza, che ha subito lanciato l’allarme alla centrale operativa. Sono immediatamente iniziate le manovre rianimatorie e sul posto, in pochi minuti, sono arrivati prima il personale della Croce Rossa Italiana e poi l’ambulanza medicalizzata. Anche grazie all’utilizzo del defibrillatore, l’uomo è stato stabilizzato e trasportato in pronto soccorso.