Montesilvano, violenta rissa tra una decina di persone in via Rimini: ci sono feriti

MONTESILVANO, 2 giugno – Violenta rissa a Montesilvano. Coinvolte una decina di persone. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio in via Rimini. Vi avrebbero preso parte, secondo le prime informazioni, persone del posto ed altre arrivate da fuori. Sul posto sono intervenuti il 118 e i Carabinieri. I motivi all’origine della rissa sono in via di accertamento. Alcune persone sono state medicate, ma non ci sono feriti gravi. Indagini in corso.