Montorio, incidente sulla statale 150: muore un 72enne

MONTORIO, 5 novembre – Era alla guida della sua auto quando per un malore ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il guard rail. A perdere la vita S.V., 72 anni, per il quale non c’è stato nulla da fare.

L’incidente si è verificato nella tarda mattinata lungo la statale 150 a Montorio. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del Fuoco, carabinieri e personale Anas.