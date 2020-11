Montorio, positivi al Covid-19 vengono sorpresi a passeggiare: denunciati

MONTORIO AL VOMANO, 7 novembre – Nonostante fossero risultati positivi al Covid-19 erano usciti a passeggiare. E’ accaduto a Montorio al Vomano, nel Teramano. E così due cittadini di 69 e 59 anni sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per inosservanza del divieto di mobilità. Questa mattina il 69enne è stato fermato dai carabinieri mentre passeggiava tranquillamente a piedi per le strade del paese, nel pomeriggio il 59enne è stato sorpreso nelle campagne circostanti. Pochi giorni fa sempre in provincia di Teramo, a Crognaleto, un altro cittadino positivo al Coronavirus era stato denunciato dai carabinieri per non aver rispettato la quarantena.