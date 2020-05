Montorio, si dimettono sette consiglieri: cade l’amministrazione Facciolini

MONTORIO AL VOMANO, 13 maggio – Si dimettono i sette consiglieri di opposizione e a Montorio cade l’amministrazione comunale. A decretare la fine anticipata dell’amministrazione a guida del sindaco Ennio Facciolini, che con il passaggio nel tempo di ben tre consiglieri al gruppo misto aveva già perso la maggioranza in consiglio, sono stati i consiglieri Marco Citerei e Gabriella Zuccarini di “Montorio che Vive”, Andrea Guizzetti e Paolo Sacchini di “Montorio Avanti Insieme”, Mario Colangeli, Nina Nori e Alessia Nori del “gruppo misto” s che questa mattina si sono recati in municipio per presentare le proprie dimissioni contestuali ultra-dimidium dal consiglio comunale di Montorio al Vomano, decretando la fine anticipata della consiliatura aprendo la strada ad un periodo di commissariamento.

“Purtroppo, malgrado alla grave e pesante degenerazione economica e sociale che ha colpito il nostro comune si sia unita l’emergenza sanitaria del Covid- 19 – scrivono i consiglieri dimissionari in una nota – non è corrisposta, in tempi recenti, un’adeguata ed efficace azione amministrativa, a causa dell’azione di stallo progressivamente venuta a determinarsi. Inoltre l’operato del sindaco in questi, quasi, due anni si è caratterizzato per un’assenza totale di confronto istituzionale, oltre che per gravi inadempienze programmatiche. Tutto ciò ha piegato la figura del sindaco ad una visione “padronale delle istituzione”, non consentendo a molti consiglieri comunali di poter svolgere il proprio compito istituzionale”.

Una situazione a fronte della quale i sette or mai ex consiglieri, anche di fronte alle mancate dimissioni del sindaco Ennio Faccioloini, hanno deciso di staccare la spina all’amministrazione.