Morto l’attore Felix Silla, il Cugino Itt della Famiglia Addams: era abruzzese

ROCCACASALE, 17 aprile – E’ morto a 84 anni l’attore americano Felix Silla, famoso per la sua interpretazione del Cugino Itt nella serie tv ‘La Famiglia Addams’. Malato di cancro, Silla è stato anche stuntman e controfigura. La notizia su Twitter è stata comunicata il 16 aprile dall’attore e amico Gil Gerard con cui Silla aveva lavorato negli anni ’80. Nato in Italia l’11 gennaio 1937, a Roccacasale, in provincia dell’Aquila, Silla si era trasferito in America nel 1955, quando aveva18 anni.

La sua formazione al Barnum & Circus dove era stato notato per il suo talento acrobatico. E’ conosciuto anche per l’interpretazione del piccolo robot Twiki nella serie tv Buck Rogers.