Mosciano, aggredisce il padre nonostante il divieto di avvicinamento: in carcere 24enne

MOSCIANO SANT’ANGELO, 11 luglio – Era sottoposto a divieto di avvicinamento ai genitori, ma è finito in carcere, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, perché ha aggredito con violenza il padre. Protagonista della vicenda, avvenuta a Mosciano Sant’Angelo, un 24enne con problemi di tossicodipendenza, che si era allontanato dalla comunità terapeutica in cui è in cura.

Con il pretesto di ottenere la restituzione di un telefono cellulare, ha raggiunto l’abitazione dei genitori ed ha picchiato il padre, spingendolo contro un muro. L’uomo ha riportato lesioni gruaribili in 25 giorni.

I Carabinieri, dopo la denuncia dell’uomo, hanno informato la Procura, che ha richiesto e ottenuto dal gip la misura cautelare detentiva.

Il 24enne si trova nel carcere di Teramo.