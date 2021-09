Mosciano, in auto con 26 coltelli di cui 19 a serramanico: denunciato 47enne

MOSCIANO, 21 settembre – In macchina portava ben 26 coltelli, diciannove dei quali a serramanico e, quindi, del genere proibito. E così per un 47enne di Mosciano è scattata la denuncia per porto abusivo di coltelli.

Il giovane è stato fermato durante la notte nell’ambito dei controlli svolti su strada dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Giulianova. Ad insospettire i militari è stato l’atteggiamento dell’uomo, che si sarebbe mostrato subito nervoso. Da qui la perquisizione dell’auto, all’interno della quale i militari hanno rinvenuto 26 coltelli, 19 dei quali a serramanico. Da qui la denuncia e il sequestro dei coltelli.