Mosciano, sequestrati dieci chili di cannabis: arrestata una 48enne

MOSCIANO, 26 ottobre – I Carabinieri di Mosciano, nel corso di un controllo sul territorio, hanno rinvenuto in contrada Ripoli una piantagione di cannabis e sequestrato 10 chili di sostanza stupefacente.

La scoperta risale a vanerdì pomeriggio quando all’interno di un casalore abbandonato della frazione i militari hanno trovato un vero e proprio sito perfettamente organizzato per la coltivazione di marijuana e per la preparazione del prodotto, così ricavato, per lo spaccio al dettaglio. Ad organizzare e gestire la piccola impresa una donna cubana di 48 anni, residente da anni a Mosciano.

La “fazenda”, con annessa una rigogliosa piantagione di dieci piante alte circa un metro e mezzo ciascuna, era organizzata in perfetto stile catena di montaggio con la donna che ne raccoglieva periodicamente le infiorescenze per poi portarle in un vero e proprio essiccatoio ricavato in un locale seminterrato del casolare. Qui le foglie venivano triturate finemente su un banchetto di lavoro dotato degli attrezzi necessari, rigorosamente a mano per mantenerne inalterate tutte le loro qualità, e stoccate mediante deposito su grossi teli in plastica in altro locale del casolare. L’acqua per l’irrigazione veniva attinta da un vicino ruscello grazie ad una pompa rudimentale.

Dopo aver individuato il sito i carabinieri di Mosciano, coordinati dalla Compagnia di Giulianova si sono messi al lavoro per individuare il responsabile del sito, sorprendendo nella giornata di lunedì la donna che, una volta arrivata al casolare, ha subito iniziato ad innaffiare le piante per poi scendere nel seminterrato a controllare lo stato di essiccazione delle infiorescenze già raccolte. A quel punto i militari, che si erano nascosti tra i sacchi di plastica, l’hanno imnmediatamente identificata ed arrestata.

La successiva perquisizione a casa della 48enne ha portato al rinvenimento di altra marijuana conservata in barattoli di vetro. Complessivamente i Cìcarabinieri hanno sottoposto a sequestro circa dieci chili di stupefacente, per un valore complessivo sul mercato di circa 80mila euro. La donna, dopo le formalità di rito in caserma, è stata riaccompaganta a casa in regime di arresti domiciliari.