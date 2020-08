Moscufo, fuga di gas provoca esplosione in una casa

MOSCUFO, 10 agosto – Fuga di gas con conseguente esplosione in un’abitazione di Moscufo. Tanta paura, ma, fortunatamente, nessuna conseguenza per le persone.

L’allarme è scattato alle 11.45. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco di Pescara. L’esplosione ha interessato il piano terra di una palazzina. Subito dopo si è sviluppato un incendio. I Vigili hanno domato le fiamme e messo in sicurezza i locali. Accertamenti sono in corso sulle cause. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.