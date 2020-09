Nadia e Bartolo, psicologa in aula: “Mostrano soggezione e dipendenza affettiva nei confronti dell’imputato”

PESCARA, 21 settembre – Nuova udienza, davanti al tribunale monocratico, del processo sul caso di Nadia e Bartolo, la coppia con problemi psichici, vittima di un raggiro smascherato dalla trasmissione televisiva Le Iene. Sotto accusa, per circonvenzione d’incapace e millantato credito, il 36enne Carmine Di Felice.

A Di Felice viene contestato di essersi appropriato, a più riprese, dei pochi soldi prelevati mensilmente da Nadia e Bartolo, i quali percepiscono una modesta pensione d’invalidità. “Bartolo andava alle poste, prelevava la pensione e dava tutti i soldi a Di Felice – riferisce in aula il vice ispettore di polizia che prese parte alle indagini – si tratta di un’attività ripetuta negli anni, come dimostra il fatto che il conto di Bartolo è sempre stato a zero, mentre ora, dopo il nostro intervento, è in attivo”. Un intervento risalente al primo febbraio del 2018. “Bloccammo Di Felice – prosegue il vice ispettore – e gli trovammo in tasca tutti i 1.100 euro della pensione di Bartolo”.

La psicologa Maria Verrocchio, professore associato all’università D’Annunzio, ha fornito un quadro dello stato di salute mentale della coppia. “Entrambi evidenziano una capacità di percepire, interpretare, memorizzare e riferire i fatti molto carente – spiega il consulente della Procura – e versano in una condizione di infermità che li rende altamente suggestionabili, tanto che hanno stretto un legame molto importante con l’imputato, con il quale c’era un rapporto di soggezione e dipendenza affettiva. Sono soggetti isolati ed emarginati, in relazione molto simbiotica di coppia – prosegue il consulente – c’era posto solo per Di Felice, l’unico che li aiutava e che loro continuano a difendere”. Una fragilità che Di Felice avrebbe sfruttato, chiedendo e ottenendo a più riprese danaro, in particolare illudendo Bartolo che in cambio dei soldi gli avrebbe procurato un lavoro. Ora gli avvocati della coppia, Giovanni Mangia e Sabrina Di Liso, cercheranno di ottenere giustizia.